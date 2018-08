Laura Acuña es reconocida por su papel de presentadora del programa mañanero 'Muy Buenos Días', sin embargo, últimamente se ha caracterizado por su rol de madre, que en las últimas semanas ha dado de qué hablar revolucionado las redes sociales. Ahora ella no es la protagonista de su Instagram sino sus hijos, a pesar de que su hijo menor tiene poco más de un mes de nacido sus seguidores no dudan en reaccionar con cada publicación. La foto del hijo de Laura Acuña que enternece las redes.

Una de las recientes fotos que ha revolucionado las redes sociales tiene como protagonista a Nicolás mirando con sus ojos azules fijamente a la cámara mientras se encuentra acostado.

"Yo sé! Pero qué hago si lo amo", dice la descripción acompañado de los hashtag mamá intensa, Nicolás, Un mes.

La foto del hijo de Laura Acuña que enternece las redes:



La instantánea tiene más de 163 mil 'Me gusta' y más de tres mil comentarios halagando al bebé.

"Esos ojos de ese príncipe hermoso. Bendiciones", "Que ojos tan hermosos, Dios lo bendiga", "Dios bendiga toda tu familia, muy preciosos tus hijos", "Mil bendiciones tus angelitos son muy lindos felicitaciones Dios te guíe siempre", "Que ojos tan hermosos cada día están más lindos, Nico y Helena", escribieron algunos de sus seguidores.

Recordemos que…

Hace poco Nicolás fue víctima de criticas cuando la expresentadora compartió con sus seguidores una foto de su hijo celebrando su primer mes de nacido. El bebé que tiene puesto un overol de rallas rojas y blancas, posando junto una tierna torta que dice '1 mes' se robó la atención, pero no por el motivo de su vida, sino por el color de la vestimenta que para muchos hizo dudar de su sexo, pues algunos creían que era rosado.

"¿Enserio? Pero si los hombres también usan rosado y se ven muy bien. Es depende como lo lleven", "Hermoso Nicolás, la ropa es lo de menos, lo importante es que estás sanito y lleno de mucho amor", "Somos personas, no colores, ni generos.. hermoso Nico gracias a Dios por tu vida", "Divino el muñeco, no le pongas cuidado a los comentarios de esas personas que no saben sino criticar, menos en una criaturita tan inocente que no saben ni definición de sexos, aún menos de un color", escribieron algunos de sus seguidores.

A las pocas horas de la discusión que se levantó por la polémica del color que llevaba puesto Nicolás, Laura Acuña compartió un tierno video de sus dos hijos interactuando con un mensaje hablando sobre lo sucedido.

"(…)Lo primero es decirles que eso no me molesta , para mí no es importante , sólo me deja claras las prioridades de cada persona que sólo se fijó en eso. Lo segundo, es que definitivo los niños son los mejores maestros … Helena analiza sus manitas, como mira, como reacciona cuando ella habla , su hermano le genera ternura(…)", dice al principio.

