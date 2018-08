Kimberly Reyes es una de las mujeres más famosas de Colombia gracias a los diferentes papeles que ha hecho en la televisión, y, por supuesto, de su belleza, que la llevó a representar a Colombia en el Miss Mundo 2009. Recientemente también ha cautivado las redes sociales con su belleza y algunos de sus sensuales bailes, pero se volvió tema de conversación por una comparación de una foto de ella en su juventud y otra actualmente. Así se veía Kimberly Reyes antes de pasar por el quirófano.

Aunque la barranquillera fue la que publicó la comparación en una historia de Instagram, el día lunes, su humor no quedó de lado y escribió: "No te preocupes todos tenemos un pasado y no siempre fue el mejor". Y pues así es, se puede evidenciar la transformación de la actriz ya que se ve mucho menos bronceada, sin darle tanta definición a sus cejas, el cabello oscuro y volumen en sus labios.

Así se veía Kimberly Reyes antes de pasar por el quirófano:

A pesar de que la modelo ha confesado en varias ocaciones que su cuerpo es el resultado de su constancia con el ejercicio, sin duda, su mayor ayuda viene del maquillaje, ya que le ayudan a resaltar sus mayores atributos y uno que otro retoque estético en su cara. Además, de la marcación de abdomen que se mando hacer poco.

Su profesión la ha llevado a tener grandes cambios en su apariencia. El pasado 8 de abril, 'La Red' anunció en su programa que ya se conocía quién iba a interpretar a la nueva villana de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ en su nueva temporada, por lo que tuvo que cambiar su look, en el que se destaca el cambio de color de cabello rubio por uno rojizo.

Hace unos pocas semanas ella misma se encargo de compartir un video de su nuevo cambio de cabello, al actual, color café con destellos bronce. Sin embargo, sus seguidores no han dejado de compartir su preocupación por la salud de su cabello debido a tantos tratamientos químicos.

