La comentada foto de Margarita Rosa de Francisco:

Llevo un mes y medio experimentando con la dieta cetogénica o keto diet como le llaman en inglés. De pronto como por ahí manzana verde o papaya que supuestamente no cuadran con esta dieta. A los interesados les recomiendo que investiguen sobre eso y luego lo conversamos a ver qué tal. También he incluido una variable nueva que se llama ayuno intermitente, que es una alternativa para perder grasa, mírenlo en youtube o en google como he hecho yo, he visto y leído bastante sobre el tema, pero es larguísimo y no domino la parte científica. A los que tenemos el hobby del fitness nos gusta probar cosas nuevas a ver qué vemos, cómo se comporta nuestro cuerpo. Sé que se rieron bastante con mi historia de los huevos con cera pero, aquí les muestro que lo de la cera no ha interferido con los resultados, jaja. Por supuesto, el entrenamiento es clave. Yo sigo una dura que se llama @alexia_clark y le copio mucho. Su técnica es impecable, es la reina de las bandas elásticas que es lo que yo más uso. A grandes rasgos, solo les cuento que esa dieta excluye por completo los carbohidratos almidonados y el azúcar. La verdad sobre mi culto al cuerpo es también fuerte y dura: PURA VANIDAD. Eso es lo que hay.

