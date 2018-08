Luego de casi cuatro años se sigue especulando acerca de la relación que sostienen Jessica Cediel y Pipe Bueno. Sin embargo, no se toma en cuenta que la presentadora reveló porque terminó su relación con el cantante de música popular. Jessica Cediel confesó la razón por la cual terminó su relación con Pipe Bueno.



Cuando la pareja acabó su noviazgo de cinco años, muchos señalaron que las causas serían una infidelidad, pero la presentadora de Telemundo afirmó en una entrevista en el programa AutoStar Tv, que los motivos fueron la distancia, pero también la vida fiestera de Pipe.

En ese entonces, ella se había ido a vivir a Estados Unidos y él se había quedado en el país. Según ella, él rumbeaba todos los fines de semana, impidiendo que viajara a visitarla.

Sin embargo, Cediel agregó que:

"Salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí guardada como una pendeja. A mí todos me caían; actores, productores, directores: ‘Jessi vamos a cenar, Jessi’… y yo: No, tengo novio. No, tengo novio. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije ya no más; chao, suerte… Y por eso terminamos".