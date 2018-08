Para nadie es un secreto que Valentina Lizcano es una de las mejores amigas de Susy Mora. Hace poco la expresentadora de Enamorándonos compartió en sus historias de Instagram que sufrió tendinitis luego de un exceso de ejercicio razón por la que le pidió ayuda a su entrenadora por medio de Instagram. Valentina Lizcano reveló cómo ayudará a Susy Mora a sacar 'nalga'.



Por la misma red social Valentina le contestó, pero no sin antes decirle un fuerte: "¡Te lo dije!, aunque no es una situación que solo te pasa a ti, sino también a muchas personas, muchas veces ven con desdén el trabajo de fortalecimiento y lo que se hace en el gimnasio porque piensan que los entrenadores tienen como finalidad hacer cuerpos perfectos y eso no existe"

Es por eso que hizo énfasis en que el trabajo a la hora de ejercitarse debe ser integral, porque aunque la finalidad de su profesión como entrenadora es mejorar las cualidades físicas de cada persona también es salud. En este caso, en particular, al parecer lo que le falta a Susy Mora es potencializar sus glúteos.

Muchos se preguntaran ¿por qué el gluteo?, pues bien, la entrenadora comentó qué :

"El glúteo no solo existe para ser sabrociado o para que yo suba fotos y que los demás me critiquen sino para mantenernos erguidos. Toda al fuerza de un ciclista corredor, y demás deportistas que requieren de fuerza sale del cor, el cual es un trabajo sencillo y constante".

Por último resaltó que la actividad física esta diseñada para mejorar la salud es por eso que es importante que sea integral la manera en como se hace. Al igual animó a la presentadora en su recuperación y que con mucho gusto compartirá con sus seguidores el proceso que harán.

