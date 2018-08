El topless de Susy Mora que se robó la atención en redes sociales.

Estas son las cicatrices de SUSANA; las intencionales, las buscadas, pero anheladas desde el alma. • “En mi caso personal, mis cicatrices son producto de una decisión consciente: una reduccion de senos. Y no; no me dolía la espalda, y no; no me había puesto prótesis. Eran naturales y me las quise quitar por un tema netamente estético. “Susy, es una cicatriz muy grande”… me advertía el doctor, “¿No te importa?”… y siempre supe que mi anhelo de tomar control sobre mi cuerpo, reconciliarme con el y construir autoestima y amor propio desde afuera hacia adentro, era lo realmente importante. Sí, mi cicatriz se resume a un aspecto superficial, pero cuando son desiciones hechas a consciencia, sencillamente nos reconcilian y conectan con nuestro cuerpo. Ese cuerpo que es nuestro vehículo en este plano y que al verlo, debemos amarlo y adorarlo. Ese cuerpo que como objeto sexual, nadie debe decidir sobre el. Ese cuerpo sobre el que debemos empoderarnos porque nos pertenece”. [He Dicho #Word] 🙌🏼 #EnMisCicatrices #DiaDeLaMujer • ⭐️…Gracias a todos aquellos que me escriben conmovidos. El regalo mas grande en ESTE DIA DE LA MUJER es poder llegar a sus corazones a través de mi pasión: escribir. 💫 …Y un equipo inspirador! [Ph.] @danigophoto [M&H.] @ginataymakeup

