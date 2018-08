Paula Andrea Betancourt cautivó a más de un colombiano luego de que se ganara la corona de virreina universal en 1193. Su belleza la llevó a una larga carrera como modelo y luego como empresaria, sin dejar de lado su rol como mamá, donde día a día disfruta en una bella casa campestre de la compañía de sus tres hijos. ¡Esta es la lujosa casa de Paula Andrea Betancourt!



Desde la entrada se siente la pertenencia que tiene por la tierra antioqueña, el gran jardín que está lleno de color con una gran cantidad de flores que marcan el camino hasta la entrada principal.

La luz invade el lugar porque cuenta con amplios ventanales que le permiten al lugar evocar la naturalidad que hay en el exterior al interior, además de ser complementado con algunas de las mejores piezas de arte con cuadros que contienen una gran cantidad de verde.

A primer vista lo que se roba la atención y que no puede faltar en una típica casa antioqueña, es el patio central con una fuente en piedra,

"El ruido del agua me relaja y no podía faltar ya que hace parte de los cuatro elementos naturales que me encanta tener en la casa", dijo en el video.