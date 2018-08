La presentadora de 'MasterChef Celebrity' se robó el protagonismo en redes sociales desde esta mañana con algunas publicaciones que hizo en sus historias de Instagram al responderle a algunas personas que la criticaron en una de sus últimas publicaciones. La épica respuesta de Claudia Bahamón a quienes la criticaron por sus senos caídos.



Entre burlas, Claudia confesó que luego de leer los odiosos comentarios que hicieron acerca de sus senos, no le molesta su aspecto, pues luego de ser mamá, dos cirugías y comentarios hasta de su misma familia se siente orgullosa de su cuerpo.

"¿les cuento algo? Nunca me han gustado las tetas, ni duras, ni tiesas, ni paradas, ni redondas, ni que salgan del cuello, ni que con un escote se vean más de la mitad, etc", comentó en la primera publicación que hizo al respecto.

La épica respuesta de Claudia Bahamón a quienes la criticaron por sus senos caídos:



#claudiabahamon y sus respuesta 😎 A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Aug 9, 2018 at 11:04am PDT

Luego continuó con una imagen de ella y su amiga, donde escribió:

"Catalina me dice que: ¿qué son esas cosas que me cuelgan tan horribles? (…) yo por mi lado me he burlado de las suyas… parecen dos bolas de Navidad colgadas de la clavícula (…)", dice.

Sin embargo, apesar de las diferencias que tiene hasta con sus amigas se aman y se hacen 'bullying' porque cada una tiene sus gustos.

Recodemos que…

Todo esto comenzó con una fotografía que ella compartió en un yate, donde se ve en vestido de baño de una sola pieza, pero con un gran escote.

La polémica se levantó por el aspecto que tienen sus senos en la fotografía, mientras unos la critican, otros la defienden haciendo énfasis en que ella es una de las mujeres más integrales y transparentes de la televisión colombiana.

"La mujer es bella si es natural hagan con sus cuerpos lo que se le dé la gana y dejen al de los demás tranquilos", "Claudia eres y serás siempre una mujer súper inteligente y super hermosa, no pongas atención a los comentarios malintencionados", "Como dijiste caídas…. pero del cielo", escribieron algunos de sus seguidores.

Te mostramos en video: