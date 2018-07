Estefanía Borge es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a sus papeles en la novela 'Joe, la leyenda' y 'Mesa para tres', y actualmente por su participación en el reality 'MasterChef Celebrity'. Esta vez compartió a través de su cuenta de Instagram el avance del programa de cocina en el que esta participando en el que demostró lo peor de su temperamento. La polémica respuesta de Estefanía Borge a Claudia Bahamón en 'MasterChef' .

Para nadie es un secreto que la actriz ha dejado claro que llegó al concurso ‘MasterChef Celebrity’ a mostrar su talento para la cocina y conseguir llegar a la final del programa, pero en el camino ha tenido un par de diferencias con otros participantes del concurso e incluso, en un reto de campo en Cali tuvo una discusión con el chef Jorge Rausch, sobretodo por su deseo de controlar todo a su manera.

Esta vez lo volvió a hacer, pues en el avance del nuevo capítulo se refleja cuando le responde a Claudia Bahamón, presentadora del programa, de una manera muy grosera según algunos usuarios de la red social.

"No me hables 'Clau', no me hables", dijo Estefanía dejando asombrada a la presentadora.