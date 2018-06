¿Por qué Greeicy Rendón se puso a llorar en el cumpleaños de Mike Bahía?

Greeicy Rendón se ha ganado el corazón de cientos de colombianos en los últimos años con su actuación y su música. Sus casi cinco millones de seguidores reaccionan lealmente cada vez que comparte una de sus divertidas publicaciones, sin embargo, esta vez la animada caleña protagonizó una escena tan emotiva que conmovió sus seguidores.

La interprete de 'Amantes', se encuentra junto a Mike Bahía en Miami, celebrando el cumpleaños del músico. Sin embargo, lo que se robó la atención fue durante el desayuno donde se veía a Greeicy con lo ojos aguados.

"Y ¿por qué va a llorar?", aunque su pareja le responde no se le entiende pero el cantante agrega "No se van a Morir, ¿me va a reglar una lloradita de cumpleaños?. Ustedes pueden creer que se puso a llorar porque hablamos que los perritos no duran tantos años", pero al final la consoló con un 'te amo'.

Recordemos que…

Greeicy Rendón siempre tuvo el sueño de ser cantante, pero solo desde el año pasado se dedicó de lleno a trabajar para hacer realidad ese anhelo.

Al lado de su novio, Mike Bahía, interpretó uno de los grandes éxitos musicales de 2017, se trata del tema 'Amantes', que no para de sonar en la radio y en las diferentes plataformas digitales. Además, estuvo 10 años dedicada a la actuación, una faceta que la enamora, pero hoy no figura en sus planes inmediatos de vida, aunque no descarta en algún momento regresar.

Para este año tiene planes de lanzar más sencillos, con sus respectivos videos, y apuntarle a finales de 2018 a su primer álbum.

La pareja vive un amor de ensueño que ha transcendido fronteras y que los ha hecho catapultarse como personas y como profesionales. A través de las historias de Instagram de Mike Bahía se puede observar que la pareja se encuentra en proyectos laborales en Miami EE.UU.

Te mostramos en video: