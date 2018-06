La sensual foto de Carmen Villalobos en ropa interior

Mi maji @majidaissa hermosaaaaaa!!! Las amigas son aquellas hermanas que tú escoges en tu vida. Creo que las dos nos escogimos 🤗🤗!!! No importa el tiempo que llevemos sin vernos, no importa la distancia, Solo se que cuando hay una amistad de verdad, ese amor perdura ! Mi maji bella Deseo que pases un SÚPER FELIZ CUMPLEAÑOS 🎉 Que los que estén contigo te celebren y que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón❤️ Te quiero muchoooooo 💫💫💫💫 💫 Foto by @hernanpuentes Vayan a su cuenta y regálenle muuucho amor por su cumple @majidaissa 💛

