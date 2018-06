"Malos comentarios me dan al mes lo suficiente para pagar el arriendo, comer, viajar y comprar ropa": Epa Colombia

Amigas quiero contarte algo Yo tuve que aprender hacer fuerte por los golpes de la vida Tenía que callarle la boca a muchas gente demostrarle a mi familia que yo tenia que ser el ejemplo de ellos Dios me a puesto pruebas para tener que soportar todo lo que me pasa mi vida es perfecta amigas yo siempre soñaba con viajar ir de compras tener un bonito cuerpo y más que eso tener una persona que me amara y me valorara lo suficiente hoy puedo decir que gracias a Dios todo lo tengo desde que empecé a ir a la iglesia más de seguido y orar mi vida me dio un cambio la gente envidiosa me da la fama la gente que me ama la comparte conmigo me caí pero me levanté más fuerte que nunca la gente que quiso verme mal jamás lo logre me voy a Rusia a seguir dando Lora pues de todo lo único que uno merece es no vivir de qué dirán y vacilarse la vida mis fans siempre serán mis chamifans 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴❤️

A post shared by Epa colombia🔷🔶🔴 (@epa_colombia) on Jun 14, 2018 at 11:54am PDT