Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores con su cambió de 'look'

Johanna Fadul no deja de sorprender a sus seguidores con su talento y belleza, afuera y adentro de la pantalla. En esta ocasión por medio de una publicación en Instagram mostró su cambio de 'look', que si bien a algunos no les ha convencido por completo, otros no han dudado en comentar que se ve bien de cualquier manera.

"¿Qué opinan de mi 'pelerio' les gusta mona y largo?", escribió la actriz en la foto se dejó ver con el cabello rubio.

Su cambio para muchos la hace ver menos mala, pues con el pelo rojo lucía mucho más bella y con el cabello rubio le hace perder un poco de sensualidad. Además, algunos no dudaron en darle a conocer lo mucho que la extrañarán en la nueva temporada de 'Sin tetas sí hay paraíso', novela que la lanzó al estrellato.

"Te ves más linda y con un estilo más juvenil, quedas como de 20", "Me encanta, te ves genial", "Los cambios siempre son buenos Te vez muy bonita", "Se ve más hermosa con ese tono de cabello y así de largo lindo muy lindo", "Peliroja mejor", "Te ves más joven", "Estás muy bonita, así te luce, te ves más niña", "Haces falta en la novela, ya no es lo mismo sin ti", "Te voy a extrañar en 'Sin tetas si hay paraíso"" escribieron algunos de sus seguidores.

Recordemos que…

Para bien o para mal la tercera temporada de la serie llegó y sorprendió a más de uno. En algunas imágenes del primer capítulo revolucionó las redes sociales pues aunque cuenta con los actores conocidos, el personaje de 'La Diablita' no seguirá más, después de perder la corona ante 'Catalina la pequeña', 'Daniela' decide quitarse la vida.

Ante esto, la actriz colombiana reaccionó por medio de una historia en su Instagram y le confesó a sus seguidores que tiene "el corazón arrugado" pero a la vez lleno de orgullo por el trabajo realizado y le dio gracias a cada uno de sus seguidores por acompañarla en este camino que la llenó de tanta felicidad y aprendizaje.

