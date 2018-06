¿Por qué Mónica Jaramillo es criticada por su participación en el Mundial?

Monica Jaramillo es una de las mujeres más conocidas de Colombia por su labor como periodista en el noticiero del canal Caracol. Actualmente compartió con sus seguidores que se encuentra en Rusia para cubrir el Mundial desde otra perspectiva, sin embargo muchos de sus seguidores la han criticado por su participación pues aseguran que ella no "tiene conocimiento de fútbol".

En uno de los trinos que compartieron recientemente los usuarios de la red social Twitter comentaron que durante una de las transmisiones de la sección de deportes hizo un comentario que muchos molestó porque dio la impresión que no sabía algunas cosas básicas del Mundial de Fútbol.

"En Gol Caracol está Mónica Jaramillo", "Qué no vuelva a preguntar cuando juega Guatemala como ayer", "Les faltó llevar a Juan Diego Alvira para que narre los partidos, Monica Jaramillo no es presentadora de deportes ¿qué hace allá?", son algunos de los comentarios.

Mientras otros fueron mucho más fuertes como el siguiente:

A pesar de las críticas que ha recibido a través de su cuenta personal y en las cuentas de Gol Caracol, no se ha pronunciado. Además, algunos de sus seguidores no dudan en apoyarla en esta nueva etapa y animarla con su labor de cubrir el Mundial.

Hace poco otra de las periodistas del canal estuvo muy activa en redes sociales, se trata de Marina Granziera quien posó junto a Junto a Robbie Williams y sus seguidores no han dejado de felicitarla en por su foto y entrevista a uno de los artistas que cantó en la inauguración.

"¡Iniciando mi segundo mundial! ¡Gracias Gol Caracol! ¡Orgullo total de estar en esta familia! Thank you @robbiewilliams you were so kind (Gracias Robbie Williams fuiste tan amable)".