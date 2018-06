Marina Granziera blanco de envidias en el Mundial de Rusia

Marina Granziera se ha hecho su camino como presentadora de deportes en el canal Caracol, aparte de ser la envidia de muchas por su participación cubriendo el Mundial Rusia 2018, sus seguidores no han dejado de felicitarla en sus redes sociales por una foto junto a uno de los artistas que cantó en la inauguración.

Junto a Robbie Williams la periodista sale muy sonriente y con un mensaje muy emotivo respecto al momento que vivió al lado del cantante.

"¡Iniciando mi segundo mundial! ¡Gracias Gol Caracol! ¡Orgullo total de estar en esta familia! Thank you @robbiewilliams you were so kind (Gracias Robbie Williams fuiste tan amable)".