Greeicy Rendón respondió a quienes la acusaron de no usar ropa interior

Greeicy Rendón no deja nada de especulación respecto a su vida y mucho menos a sus seguidores, quienes no escatimaron en preguntarle si en una de las recientes publicaciones pareciera que no tuviera ropa interior.

En la selfie de la cantante, tomada al parecer en el baño del hotel en el que se está quedando durante su viaje en Ecuador, solamente se le ve una prenda, un top de color rojo, con el cabello suelto y sin maquillaje.

"Y el que tenga algo rojo… que lo saque", escribió la novia de Mike Bahía en su publicación.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y ha generado cuestionamientos entre sus seguidores, es la parte inferior de su ropa interior, en sólo minutos miles de personas se lo preguntaron.

"Parece que abajo no tiene nada", " lo que me encuentro por aquí, pecador", "Oiga póngase calzones jaja, muy linda", fueron algunos de los comentarios.

Lo que Greeicy decidió responder por medio de sus historias de Instagram, diciendo: "Sí tenía, descaderados, pero sí tenía, no me puse pa’ el día pero me puse para la foto".

Sorpresas nos da la vida y #greeicyrendon A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jun 8, 2018 at 9:34am PDT

Recordemos que…

Greeicy en una entrevista para 'Lo sé todo' del Canal 1, habló que la intimidad con su novio, el cantante Mike Bahía, ha pasado a otra nivel ya que debido a los múltiples compromisos que ha tenido, no ha podido volver a estar juntos, sexualmente hablando.

"Estamos en cuarentena pero eterna. Mañana me veo con Mike, quizás mañana volvemos a la rutina de cardio", confesó la actriz.

Cabe recordar que Greeicy Rendón ha confesado públicamente en algunas entrevistas que no le gusta llevar ropa interior en su día a día por comodidad y por eso la polémica se encendió aún más.

Te mostramos en video: