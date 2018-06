El amargo momento de Paola Jara por cuenta de la fiesta de una reconocida revista

Paola Jara fue una de la invitadas de La Revista Vea a su fiesta blanca como celebración de su sexto aniversario, junto a actores, modelos e influenciadores. Sin embargo, a diferencia del resto de los invitados se llevó un sin sabor muy fuerte, y no dudó en compartirlo en redes sociales.

Por medio de algunas historias de Instagram, la cantante reveló que salió de la fiesta antes de que las rifas se repartieran, al finalizar la velada. El día siguiente una de las periodistas de la revista le reveló que había sido la ganadora de uno de los premios más cotizados, un crucero, pero por su ausencia se volvió a rifar.

"Lorena me dañaste la noche, el día, la semana, pa' qué me tenías que contar era mejor que me hubieras dejado sana", dijo la artista mientras se encontraba en un avión con su hermana, María Jara.