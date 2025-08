Catalina Palacios defiende a Karol Lucero: “Me atrevo a decir que tiene un CI más elevado que el estándar”

Aunque por años, más precisamente desde el pasado estallido social de 2019, su nombre ha estado vinculado a las críticas y cuestionamientos masivos de usuarios de redes sociales, Karol Lucero recibió esta semana un inesperado respaldo de una de sus compañeras televisivas, Catalina Palacios, quien en un podcast farandulero aseguró que el animador es una “persona tremendamente transparente” y con “un CI más elevado que el estándar”.

Fue en la previa a su participación en la final del Miss Universo Chile que la otrora conductora del programa juvenil Yingo conversó en el programa “Quién es 1”, donde reveló a sus animadores (Paula Escobar y Pablo Candia) varias anécdotas a su pasado en la TV y su relación laboral con Lucero.

La defensa a Karol Lucero

Si bien reconoció en el podcast que con pocos rostros televisivos sostuvo una relación de amistad duradera, sí reconoció que algunos personajes públicos han recibido cuestionamientos o críticas desmedidas.

Uno de ellos, Lucero (la otra, Karen Bejarano), quien a juicio de Palacios es “otra persona que es tremendamente transparente”.

Me atrevo a decir que Karol Dance tiene un CI más elevado que el estándar. Incluso va, en muchas ocasiones, varios pasos más adelantado — Cata Palacios

Catalina Palacios. Fuente: Captura de pantalla podcast en canal YouTube @podcastquienesuno.

“Voy a jugármela para decirte que yo trabajé muchos años con él. Fue coanimador del programa que yo animaba, y cuando yo me fui, él quedó como animador, pero trabajamos casi cinco años juntos”, indicó Catalina.

“Fue mi compañero mucho tiempo y lo pude observar”, dijo la mediática, quien aseveró que “me atrevo a decir que Karol Dance tiene un CI más elevado que el estándar. Incluso va, en muchas ocasiones, varios pasos más adelantado, y cuando una persona va varios pasos más adelantada, innova, y siempre que tú innovas tienes un primer rechazo social”.

Los elogios de la animadora no quedaron sólo ahí durante su entrevista por plataformas digitales, ya que cuando le consultaron por las críticas que recibe a diario Lucero por ostentar su vida lujosa en redes sociales, la justificó al recordar el origen humilde del animador.

“Cuando una personas ha tenido que esforzarse tanto en la vida o tuvo una infancia de carencias, entre comillas, porque qué es carencia, si nos ponemos a analizar, pero que carece de todos estos lujos, si tú no creciste en medio de eso. Y luego decides, si te gustó verlo desde una película, en un compañero de universidad, en alguna persona de tu trabajo, un jefe, y te inspiró. Yo creo que ese es el caso de él. Vio a algún jefe, a algún compañero que lo inspiró”, puntualizó.

“¿Por qué no? Porqué si mi jefe puede, yo no. Quiero ese auto, me lo voy a dar. Y yo creo que es un chocheo personal que tiene él, y yo creo que es loable ver a una persona a quien yo lo conocí llegando en metro, él no tenía auto, y le costó bastante ahorrar para su primer auto”, concluyó.