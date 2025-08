“Eres un poco hombre, poco macho”: Marlen Olivari sepultó a Daúd Gazale tras seguidillas de ataques en “Mundos Opuestos”

La show woman de Chile ha mostrado las garras en “Mundos Opuestos”. Marlen Olivari no se ha dejado pasar llevar y se ha defendido con todo de los constantes ataques de su compañero de equipo, el exfutbolista Daúd Gazale.

Dos rounds protagonizaron los integrantes del equipo Fénix en el último capítulo del reality show de Canal 13. El primero comenzó instantes antes de que se celebrara una nueva ceremonia de nominación.

Daúd había pasado varios días criticando y hablando mal de Marlen a sus espaldas. Pero ahora un incidente con la comida hizo estallar una nueva pelea cuando se reveló que Marlen sacó un trozo de torta sin avisarle a nadie.

Inmediatamente Gazale le dijo a Olivari que “por eso te digo que eres asegurada”, quien recibió como respuesta: “oye lávate la boca, no seas desubicado”. Daúd continuó su ataque y aseguró que Marlen da comida a otros participantes para las cámaras.

Esto no lo aguantó la show woman y le respondió que: “No me conoces, no sabes todo lo que hago por la gente que me necesita. No conoces mi historia con mi fundación, todas las ollas comunes con las que ayudo a miles de familias”.

“Eres un insolente, te lo digo delante de todos, ni siquiera eres capaz de darle alimento a un gato que pasa hambre. No tienes corazón, no amas a los animales. Me queda claro qué tipo de persona eres. No eres grato para mí”, espetó.

“Eres asegurada, puedes ver a un compañero con hambre y no le vas a dar, puedes ver a un compañero con frío y usas tres ponchos (...) Todos dicen lo mismo”, reclamó de vuelta Gazale.

“Encuentro súper rasca estar hablando de estos temas contigo. Son todos peladores y hablan mal de mí siempre. Eres un poco hombre, poco macho, un mar… insolente con las mujeres. Te crees macho”, fue la respuesta de Marlen.

Marlen Olivari en Mundos Opuestos Gentileza: Canal 13

La nominación de Daúd a Marlen

La pelea no terminó ahí, ya que se llevó a la ceremonia de nominaciones. Marlen fue consultada por Karla Constant sobre el conflicto que tuvo con el exfutbolista, y partió diciendo con la voz quebrada que le costaba hablar.

“Estoy muy aburrida de sus faltas de respeto, de sus insultos y no me merezco ese trato. No estoy acostumbrada a que un hombre hable mal de mí todo el día, me deje mal con los demás”, señaló.

Una vez que llegó el turno de nominar, Gazale escogió a la show woman. “Me siento pasado a llevar por ti por cosas puntuales. Creo que es injusto lo que estás haciendo conmigo, porque sabes perfectamente que en una discusión entre una mujer y un hombre el hombre siempre va a tener las de perder”, argumentó Daúd que era injusto para él.

A esto, Marlen le respondió que: “Igual eres un poco hombre conmigo, te crees macho, pero no lo eres. La gente que ve el reality va a ver cómo hablas de mí a mis espaldas y como tratas de denostarme”.

Daúd insistía en que no habla de ella a sus espaldas y piensa que hablan sobre ella, “el ego que tienes es tremendo porque crees que hablo de ti y no lo hago. Tú tienes en tu cabecita eso”.

Marlen señaló que Gazale está atento a lo que hace para criticarla y finalizó asegurando que había un pacto para no votarse, lo cual él negó y dijo que lo “había hecho de caballero por una persona que estaba afuera. Lo cumplí hasta que me sentí pasado a llevar”.

“Porque soy una mujer de palabra, lo sigo cumpliendo”, cerró la show woman.