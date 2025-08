“Una inyección de adrenalina”: Martín Cárcamo confesó que quedó fascinado tras volver a la televisión en vivo con “Miss Universo Chile”

Martín Cárcamo ha vuelto al horario estelar en estos días y a programas en vivo y en directo. La semana pasada animó la semifinal de “Miss Universo Chile 2025” y este viernes estará al mando de la final de este concurso de belleza después de “Teletrece central”.

Acerca de lo que ha vivido con el certamen, Martín Cárcamo confesó que “estoy fascinado con regresar a la televisión en directo, siempre la hice, desde ‘Extra jóvenes’ hasta ‘Vértigo’, pasando por matinales y varios programas”.

“Entonces para mí lo que vivimos el viernes fue volver a sentir ese gustito y esa cosa vertiginosa. Además, no paré en todo el programa, porque también hice la voz en off, y eso me encantó”.

Cabe recordar que Cárcamo ha centrado su carrera el último tiempo en programas grabados, como “¡Qué dice Chile!” y “De tú a tú”, por lo que “Miss Universo Chile 2025” ha sido volver a la época en que hacía programas en vivo y en directo como por ejemplo “Bienvenidos” y “Vértigo”.

El rostro del 13 comentó que “hacer televisión en directo con todo lo que eso implica, producción, mucha gente, escenografía, trajes y el glamour de un concurso como éste, fue una inyección de adrenalina y una oportunidad para volver a hacer entretención, que es algo muy serio para mí y que la gente disfruta mucho. Además, su altísima sintonía significa que la gente lo valora, especialmente en el 13”.

El éxito de la semifinal de Miss Universo Chile 2025

El pasado viernes 25 de julio, entre las 22:31 y las 00:39 horas, “Miss Universo Chile 2025” obtuvo 648.071 personas promedio por minuto, contra 433.645 de Mega, 304.063 de Chilevisión y 216.270 de TVN en el mismo horario. El alcance del espacio fue de 1.638.015.

¿Y cómo se viene la final de este viernes de “Miss Universo Chile 2025”? Martín Cárcamo respondió que “vienen grandes sorpresas para la final y va a tener toda la adrenalina y la tensión de elegir a la nueva Miss Universo Chile, con la despedida de Emilia (Dides), grandes números musicales. También conoceremos más a fondo las candidatas y de seguro tendremos a una gran ganadora”.

El animador finalizó diciendo que “yo estoy a disposición de este proyecto, demasiado feliz y lo importante es que son ellas las que tienen que brillar”.