Patricia Maldonado se lanzó con todo en contra de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez por “copiar su estilo”: La Fiera le contestó

El humor de doble sentido se instaló como una de las características del estelar de conversación de TV+, “Tal Cual”, especialmente cuando dentro del panel se cuenta con la presencia de la cantante Patricia Maldonado.

PUBLICIDAD

Esto se repitió cuando en el panel estaban presentes Maldonado, Raquel Argandoña y Jordi Castell, quien indicó que este humor está siendo copiado en el programa “Hay que decirlo Prime” de Canal 13.

“Esto lo están copiando descaradamente, en el programa de la noche del Nacho (Gutiérrez) con la Pamela (Díaz). A ellos se le caen los puntos riéndose”, lanzó el fotógrafo, lo que fue secundado por Argandoña quien exclamó: “¡Canal 13 está copiando lo que hacemos nosotros! ¡No sean copiones!“.

Patricia Maldonado llamó a la calma para mandarles un mensaje directo a los comunicadores del 13. “Le quiero decir unas cosas al Nacho y la Pamela. Ustedes tendrían que nacer de nuevo, muchas veces, reencarnarse millones de veces y jamás van a lograr lo que nosotros dos tenemos con la vieja“, lanzó.

“¡Nunca! ¡El talento no se compra en una farmacia o en una ferretería! Nosotras somos talentosas, ingeniosas. Por favor (...) te voy una sola h*** no nos copien, porque jamás se van a comprar a nosotras ¡Nunca!“, cerró Maldonado.

Jordi quiso prestarle ropa a sus excompañeros de trabajo, por lo que dijo que ellos debe recibir órdenes de los productores para decir esas bromas. Raquel reclamó inmediatamente y le contestó: “No importa, nosotros recibimos órdenes y nosotros decidimos si las decimos o no“.

¿Qué respondió La Fiera?

Estos incendiarios dichos de Patricia Maldonado fueron discutidos en el panel del programa de farándula de Zona Latina, “Zona de estrellas”, y el animador Mario Velasco se contactó con Pamela Díaz para recoger sus impresiones.

“Ella me dice que no se va a referir a su amiga Patricia Maldonado, pero que puntualmente por lo que los años de amistad que ellas tienen, más allá de cualquier cosa, no le parece la forma. Una crítica así a una amiga, no le parece la forma en la cual Maldonado lo plantea”, aseveró.