“Te puedo sacar la…”: Luis Jiménez frenó en seco a Princeso por trato hacia sus compañeras

Un tenso enfrentamiento se vivió al interior del reality Mundos Opuestos de Canal 13, cuando Luis Jiménez encaró en duros términos a Leonardo Vallana, más conocido como “Princeso”, por su actitud hacia otras participantes del encierro. El exfutbolista reaccionó con molestia luego de presenciar una nueva discusión entre Vallana e Ignacia Michelson.

PUBLICIDAD

Todo se desató cuando Princeso comentó a sus compañeros que su pareja en el exterior le habría dicho: “Qué se creen todos estos hue…, así piensa”. Estas palabras encendieron los ánimos, especialmente los de Michelson, quien le respondió de inmediato: “¿Quién? ¿La gente que te quiere?”.

La conversación escaló rápidamente, y Vallana le contestó tajante: “No creo que seas tan cobarde de meterte con la familia”. Este nuevo cruce provocó la intervención de Jiménez, quien decidió frenar en seco al participante.

“Yo no tengo ningún drama contigo, pero es la última vez que tratas de hue… a las chiquillas”, advirtió con firmeza el exfutbolista, dejando claro su descontento con la actitud de Vallana.

Lejos de calmarse, el Princeso le respondió desafiante: “¿Y qué vas a hacer?”, a lo que Jiménez replicó sin rodeos: “Te puedo sacar la chucha”.

El Mago fue enfático en su postura y reafirmó su molestia: “Está tratando de hue… a las chiquillas. A mí no me importa que me trate de hue…, pero a las chiquillas… poco hombre”.

Vallana intentó defenderse: “Yo no dije así”, sin embargo, Jiménez lo encaró nuevamente: “Dijiste: ‘todos estos hue…’, ¿ellas no son parte del grupo?”.

PUBLICIDAD

El tenso momento fue parte del adelanto del próximo capítulo, que también mostrará el ingreso de dos nuevos participantes: Matilda Helo y José Pablo Saavedra, quienes prometen agitar aún más las dinámicas dentro del encierro, mientras la convivencia en Mundos Opuestos se pone cada vez más intensa.