Aseguran que Francisco Kaminski renunció a canal tras hablar de su ex y no pagarle lo prometido

A tan solo un mes de haber sido presentado como nuevo rostro del canal Tevex, el animador Francisco Kaminski decidió dar un paso al costado. Su abrupta salida del programa “No Es Lo Mismo” generó sorpresa entre sus colegas y televidentes, especialmente por los motivos que habrían gatillado su renuncia.

PUBLICIDAD

La información fue revelada por el panel de “Sígueme”, donde se detalló que Kaminski llegó inicialmente para reemplazar a Daniel Valenzuela en el espacio matinal, pero también tenía contemplado liderar un segundo proyecto en horario nocturno.

“A mí me contaron que tenía contrato por dos programas. Uno que se iba a hacer en la mañana y otro iba a ser un late”, explicó el periodista Sergio Marabolí durante la transmisión del programa de farándula.

No obstante, los planes no se concretaron como Kaminski esperaba. Según lo señalado, el comunicador fue a cobrar su primer sueldo y se encontró con una desagradable sorpresa: no le pagaron lo correspondiente al segundo espacio, pues este aún no se encontraba al aire.

“El asunto es que fue a cobrar el sueldo y no le pagaron los dos programas, porque supuestamente cuando hay un contrato, más allá de que sea uno o dos programas, el contrato es uno”, agregó Marabolí.

La molestia de Kaminski no se limitó al tema económico. Según revelaron en el panel, también expresó su incomodidad respecto a algunos contenidos del programa, especialmente cuando se abordó públicamente su pasada relación con Carla Jara.

“Él se enojó y además le hizo ver al dueño de este canal que en este programa hablaban de temas de farándula y el otro día hablaron de la ruptura de Carla Jara, y ahí tuvieron esta diferencia, aunque terminaron en buenas palabras”, concluyó el periodista.

Por ahora, Kaminski no ha emitido declaraciones públicas sobre su salida, pero su paso fugaz por Tevex ya dejó varios coletazos.