Se cayó de tres metros de altura: Reportan que Óscar “Lolo” Peña sufrió un accidente doméstico

El recordado músico Óscar “Lolo” Peña habría sufrido un accidente doméstico cuando estaba cortando una enredadera de su casa, por lo que terminó cayéndose de tres metros de altura.

PUBLICIDAD

Esto sucedió en su parcela ubicada en Italia, en donde se encontraba trabajando en los cuidados de su hogar. Él perdió el equilibrio, se cayó de espalda de una altura considerable y se golpeó fuertemente en la columna.

El medio La Cuarta entregó esta noticia, y se contactaron con una conocida amiga de Óscar Peña, la comediante Carla Guatero, quien dio detalles sobre el accidente protagonizado por el músico, y cómo se encuentra actualmente.

Ella señaló que Lolo quedó con movilidad reducida y fue trasladado a la Clínica Imperia Italia. “Somos muy amigos y les cuento esto porque su hija ya lo puso en redes y no queremos asustar a sus familiares”, contó.

Lolo Peña actualmente se encuentra consciente y a la espera de nuevos exámenes clínicos para determinar las gravedades de sus lesiones. Sin embargo, no se quebró.

Guarero le dedicó un mensaje a su amigo en sus redes sociales tras compartir una imagen junto a él. “Mejórate pronto amigo querido. Fuerza y estamos contigo”, escribió.

La partida de dos cercanos amigos de Lolo Peña

La última vez que escuchamos de Lolo Peña en nuestro país eran después del deceso de dos de sus entrañables amigos: José Miguel “Negro” Piñera y María Angélica Ascuí.

PUBLICIDAD

La exintegrante de “Música Libre” fue asesinada por un hombre de 46 años de nacionalidad colombiana. Óscar ‘Lolo’ Peña compartió con la exbailarina durante la transmisión del programa en los años 70. Y a la fecha mantenían comunicación vía telefónica. “Muy amorosa, muy afable, llena de vida”, expresó sobre ella.

De acuerdo con el músico, Ascuí lo invitó incontables veces al sur de Chile, donde hacía vida. “Chateábamos a veces y me invitó en innumerables ocasiones a Chiloé. Me decía que cuando fuera a Chile pasara a verla al sur. Me contó que estaba viviendo allá, me decía que era un lugar paradisíaco, muy tranquilo, con mucha naturaleza, porque ella era de mucha naturaleza”, expresó el productor en entrevista con Lun.

Sobre la muerte del hermano menor del exPresidente Sebastián Piñera, el músico habló sobre los planes que tenía con él. “Chateábamos muchísimo, estábamos en contacto, él tenía muchas ganas de seguir grabando, de hacer cosas. Inclusive le había propuesto hacer un disco, que se lo producíamos aquí en Italia, y estaba feliz me dijo”, reveló, y quedaron de programar este proyecto.