Pamela Leiva recordó incómodo encuentro amoroso: “Al caballero le cayó mal la sangría”

Durante su participación en el programa “El Medio Día de TVN”, conducido por Daniel Fuenzalida, la comediante Pamela Leiva compartió una particular anécdota que desató carcajadas en el estudio, aunque ella reconoció que en su momento fue todo menos graciosa. Lo que pretendía ser una velada romántica, terminó siendo todo menos romance.

En medio de una conversación sobre citas concertadas a través de aplicaciones, Leiva admitió que no siempre ha tenido suerte en el amor. Para demostrarlo, relató un episodio particularmente incómodo que vivió con un hombre que llevaba tiempo insistiendo en salir con ella, y al que conoció por medio de una de estas aplicaciones.

“A mí me pasó una vez que un chiquillo, que por mucho tiempo me insistió que saliéramos y salimos, me invitó a un restaurante pituco”, comenzó contando. Todo parecía ir bien, hasta que decidieron mezclar sangría con champaña, una combinación que terminó siendo desastrosa para su acompañante.

A pesar de que la mezcla no le sentó bien a su acompañante, Leiva accedió a seguir la cita en su casa, sin embargo, todo terminaría mal. “Pedimos un Uber, nos fuimos para la casa. Y ahí conversamos, pero parece que al caballero le cayó mal la sangría. Estaba sentado y se comenzó a marear y me vomitó todo el pasillo”, relató entre risas.

El momento fue tan chocante que Leiva reconoció que no supo cómo reaccionar e incluso le cerró las puertas a un posible romance con el sujeto, con quien no volvió a reunirse. “Lo quería matar (…) Igual le ofrecí un tecito en la mañana, pero no hubo segunda cita”, aseguró, provocando una nueva ronda de carcajadas. “Fue un impasse que me costó superar”, añadió.

Si bien en ese momento la anécdota fue traumática, la comediante demostró que ahora se lo toma con humor.