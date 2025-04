Karol Lucero respira: revela que Inspección del Trabajo desestimó acusaciones de abuso en Like Media

Karol Lucero anunció que la Inspección del Trabajo realizó una fiscalización a su plataforma digital Like Media y determinó que no había abusos ni relación laboral.e

Lucero afirmó que la Inspección del Trabajo llevó a cabo una revisión exhaustiva de su empresa y que esta no encontró irregularidades en la relación que mantiene con sus colaboradores. Según el ex animador de televisión, se realizaron estas verificaciones a pesar de que no existían denuncias formales en su contra.

Karol utilizó su cuenta de Instagram para compartir su perspectiva sobre las acusaciones que enfrentó. “Me acusaron de algo que era falso, lo expliqué y muchos optaron por no creer, el equipo completo de Like Media planteó su postura y tampoco quisieron creerles y los hostigaban diciéndoles que estaban equivocados”, comentóe.

En su declaración, subrayó que el informe de la Inspección del Trabajo corroboró su versión. “Hoy notificaron su conclusión y no encontraron ningún tipo de abuso ni relación laboral. Todo era falso ”, aseguró Karol Lucero.

Reacción ante los medios de comunicación

Además, expresó su descontento con la cobertura mediática que recibió. Criticó a los medios por difundir información sin verificar, señalando que “vende más lapidar a alguien que contar que al final no pasó nada, pero al menos aquí está”.

Karol también reflexionó sobre su respuesta ante las acusaciones, afirmando que “debí callar en su minuto, pero solo defendía mi honra frente a una acusación falaz. Mi conciencia tranquila y a seguir adelante junto a Like Media”.

Un llamado a la responsabilidad en redes sociales

El ex animador concluyó su declaración con una advertencia sobre el uso de las redes sociales. “Puede haber muchas opiniones y versiones, pero verdad solo una. Tengamos cuidado como usamos las redes, sobre todo cuando acusamos y juzgamos a alguien sin saber toda la verdad, podemos estar haciendo mucho daño de manera injusta”, cerró.