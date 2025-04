“No estaba preparada”: Gala Caldirola reveló las razones detrás de su salida de Supervivientes

Gala Caldirola se convirtió en la nueva eliminada del reality español Supervivientes, tras pedirle abiertamente a sus compañeros que la nominaran para abandonar la competencia. La modelo y figura televisiva española no logró sobrellevar los rigores físicos y emocionales del encierro, y finalmente fue expulsada por decisión del público.

Durante una dinámica dentro del programa, Caldirola ya había dado señales de su agotamiento. “Es un cúmulo de cosas. Llevo con muchos dolores de espalda ya un par de semanas. Tampoco puedo dormir por las noches”, confesó. La exparticipante expresó además sentirse completamente superada por la experiencia: “Siento un agotamiento además de físico, psicológico. Me da pena estar así. Me encantaría estar motivada, pero no puedo y me frustro”.

Tras su salida del programa, Gala profundizó en las razones que la llevaron a tomar la decisión de irse. En conversación con el medio Lecturas, señaló: “Estoy feliz, necesito ese abrazo de mi madre, de mi padre, de mi hermano. Estar en casa y reencontrarme con mi hija”.

La exchica reality también abordó un tema más profundo, relacionado con su salud mental: “Hace un par de años tuve un periodo donde empecé a tener crisis de pánico, me traté y logré estar bien”. Sin embargo, reconoció que su reciente exposición mediática le pasó la cuenta: “Este es el tercer reality que hago en el último año y medio y, aunque física y emocionalmente tenía muchas ganas de estar aquí, creo que no estaba preparada mentalmente, no estaba preparada para tanta presión”.

Finalmente, la exparticipante cerró con una sincera reflexión: “Supervivientes 2025 ha sido mucho más duro de lo que yo me pensaba y físicamente no he sido capaz”.