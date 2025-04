Daniella Campos no da tregua a Daniela Aránguiz por declaraciones sobre Jorge Valdivia: “Vaya y pague la terapia”

Las especulaciones sobre el posible regreso de Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini también salpicaron a Daniela Aránguiz, expareja del exfutbolista y quien además lo acogió en su casa donde cumple arresto domiciliario nocturno.

La panelista de “Only Fama” volvió a ponerse en el lado de “El Mago”, a quien negó echar de su casa pese a sus supuestas intenciones de retomar su relación con la diputada, además de defenderse de las duras críticas.

Desde Zona Latina, Daniella Campos se admitió convencida de que fue la misma conductora quien filtró información sobre la supuesta reconciliación con Maite Orsini, pero también dudó de la actitud de Aránguiz respecto a su expareja.

Daniella Campos y Daniela Aránguiz Captura: Que te lo digo y Sígueme

“Yo si le creo a la Daniela que ella tenga un tema con el abandono de su padre, hay dejos de verdad, eso no lo puedo discutir y lo comprendo pero Daniela, no me vas a decir que por el abandono de tu padre recibiste al Mago Valdivia en su casa, mi amor, vaya y pague la terapia, le sale más barato”.

“La mitad de Chile no te cree”

Daniella Campos siguió echando leña al fuego asegurando que Daniela Aránguiz “usa el recuerdo de la madre abnegada pero finalmente es la madre que se expone constantemente en televisión”.

“Sabiendo que eres la persona que filtra la mayoría de las informaciones, yo y la otra mitad de Chile no te creen, eso es lo que a mi me pasa”, dijo Campos poniendo en duda las recientes declaraciones de la panelista de Mega.

También le lanzó críticas por admitir sus intenciones de volver con Jorge Valdivia y recuperar a su familia. “Quizás yo también en el camino de lo me pasó pero yo no volvería con esa persona jamás, en cambio ella sigue pensando en que esta persona que le ha hecho tanto daño va a seguir siendo esa persona, urgente”.

Fue entonces cuando la mediática gemela le dio un consejo de salud. “Urgente, yo no me puedo diagnosticar a nadie porque no me corresponde pero si ella está identificando su problema inicial debería buscar ayuda respecto a eso”.