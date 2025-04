Daniela Castro reveló que Jorge Valdivia le escribió y apuntó a supuesto modus operandi

La cocinera y ganadora de MasterChef, Daniela Castro, reveló en el programa Primer Plano que en el pasado recibió mensajes de Jorge Valdivia, sumándose a la lista de figuras públicas que han denunciado interacciones similares con el exfutbolista.

PUBLICIDAD

“Reaccionó a una foto mía en traje de baño con solcitos. Lo dejé ahí, ni siquiera lo abrí”, contó Castro, quien además lanzó una fuerte teoría sobre la forma en que Valdivia intentaría contactar a diversas mujeres. “Debe mandar a todo el mundo y ver cuál cae”, afirmó.

La revelación de Castro se produce en una semana mediáticamente intensa para el exjugador, quien ha sido vinculado tanto con la diputada Maite Orsini como con la excandidata Camila Polizzi, sumando nuevos capítulos a su comentada vida personal.

Cruce de declaraciones con Daniela Aránguiz

La conversación de Daniela Castro en Primer Plano también reavivó su conflicto con Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia. En los últimos días, ambas protagonizaron un tenso cruce de declaraciones que escaló en Zona de Estrellas.

“Siempre le he caído mal, no sé por qué, quizás porque yo sí tengo cara de cuica”, lanzó Castro en el espacio de espectáculos, apuntando a la animadora y exintegrante de Mekano.

La respuesta de Aránguiz no se hizo esperar y desempolvó una antigua polémica: “Daniela, tú sabes perfectamente que la pelea que tenía contigo era porque no te bañabas (...) Por el pelo te corría la grasa”, disparó, recordando su convivencia con Castro en “Tierra Brava”.

Como era de esperar, la rubia no se quedó atrás y replicó los dichos de la “cara de cuica”. “Ella dice que discutimos porque no me bañaba, pero yo no me acuerdo que hayamos discutido por eso. Me carga cuando la gente es mentirosa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Este nuevo capítulo en la vida mediática de Jorge Valdivia y su entorno sigue dando de qué hablar, mientras los dimes y diretes entre las protagonistas continúan alimentando la controversia.