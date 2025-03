“Nunca me he hecho la del pueblo”: Coté López se defendió de las críticas tras polémica venta de prendas de lujo

La influencer y empresaria Coté López enfrentó recientemente una serie de críticas luego de que su madre organizara un ‘clóset sale’ con prendas de lujo pertenecientes a la modelo. Durante la emisión del programa Primer Plano de Chilevisión, se abordó el episodio que generó comentarios negativos en redes sociales debido al alto valor de los artículos en venta.

Entre las prendas ofrecidas destacaban una cartera Louis Vuitton de $2.100.000, unos zapatos Valentino de $500.000 y una gabardina Burberry de $2.300.000, entre otros elementos de alto costo.

Coté López explicó que la venta surgió como una forma de ayudar a su madre a cubrir los gastos médicos de su abuela, quien estuvo hospitalizada por un largo periodo. “Mi abuela estuvo en una clínica por muchos meses, todos lo saben, era mi nonna que murió hace 6 meses”, comentó López en sus redes sociales.

Respecto a los costos del tratamiento, detalló que “para los que saben, una clínica, si no tienes una isapre, puede costar la noche $3.000.000 y hasta $5.000.000, y ella estuvo meses ahí”.

Según relató la influencer, tanto ella como su hermano se ofrecieron a pagar los gastos, pero su madre insistió en buscar una alternativa. “Yo me ofrecí 100% a pagar la clínica sí o sí, mi hermano también dijo ‘hagámoslo mitad y mitad’, pero mi mamá dijo ‘no hay ninguna posibilidad’”, recordó.

Ante esa situación, Coté López decidió donar una serie de prendas y accesorios para que su madre pudiera venderlos y así recaudar fondos. “Es una cuenta gigante, entonces le dije ‘mamá, tengo todas estas cuestiones que no uso, te las regalo y tú las vendes’ (…) Así parte, por eso se están vendiendo estas cosas”, explicó.

Respuesta a las críticas

Tras el revuelo mediático, la empresaria se refirió directamente a los cuestionamientos. “Yo no sé por qué les llama tanto la atención esto (…) solamente le pasé algunas cosas que no estaba usando a mi mamá y las vendió, eso sería todo”, aclaró.

López también se mostró molesta por los comentarios que la acusaban de “hacerse la del pueblo”. “Sí, o sea, lo que pasa es que me empezaron a decir como ‘te haces la del pueblo, vendes ropa barata y vendes estas carteras’”, expresó.

Con firmeza, Coté López zanjó el tema afirmando que nunca ha pretendido aparentar algo que no es. “Lo mismo que dije en mi Instagram es que yo nunca me he hecho la del pueblo, yo soy como soy”, concluyó.

Finalmente, la empresaria recalcó que, a pesar de poseer diversas prendas de diseñador, su estilo de vida se caracteriza por la comodidad. “Me regalaron un montón de carteras, todo el mundo sabe el clóset que tengo, pero siempre ando con la misma cartera, siempre ando así desguañangada, de buzo y sin joyas”, afirmó.