Catalina Palacios revela que está en una nueva relación tras terminar con el doctor Rodolfo Neira: “Ahora encontré mi paz”

En pandemia la exconductora de Yingo, Catalina Palacios, se emparejó con el médico internista Rodolfo Neira. Sí, el mismo que salió en varios noticieros por estar en contra del manejo del coronavirus y de las vacunas.

Bueno, la pareja comenzó a vivir en Maitencillo, todo era amor y felicidad, pero llegó a su fin. La misma Palacios confirmó a LUN que hace unos seis meses terminó la relación que duró cuatro años.

“Yo me vine a vivir a la playa con mi ex pareja fue una iniciativa de él (...) ya no estoy con él desde hace aproximadamente seis meses”, contó, sin revelar detalles del quiebre.

“Todos los quiebres tienen sus complicaciones, sus lutos, pero por otro lado estoy contenta y agradecida del término de ésta (...) siento que ahora encontré mi paz, eso es lo que podría decir sobre eso para resumirlo. Obviamente de todas las relaciones uno aprende mucho y en ese sentido en estos momentos me estoy preocupando de mi paz y de mi hija”, contó.

El medio le preguntó cómo abordó la ruptura y Palacios respondió que “tuve la compañía de mi familia, de mis amigos, en estos episodios uno descubre quiénes son los amigos del alma, los que de verdad te conocen y te apoyan, eso me ha dado mucha inspiración para avanzar en mis proyectos, en las cosas que me apasionan, en reconectar con mi vida y el mundo laboral. Me ha ayudado también a entender que hay que elegir a las personas correctas para continuar”.

Su vida laboral

Sigue viviendo en Maitencillo, pero está considerando regresar a Santiago a fin de año. “Estaré acá, pretendo funcionar y trabajar a full desde aquí para reactivar mi carrera. Venirme para acá siento que tal vez laboralmente no fue la decisión más acertada, pero lo hice para apoyar a una persona y no me arrepiento. Descubrí otro mundo que me enriqueció bastante en este minuto, abro mi vista totalmente y saco todo lo bueno de mi experiencia de vivir en Maitencillo. En estos seis meses en los que salí de mi ex relación me he dedicado bastante escribir y a desarrollar música, no puedo dar mucho detalles de lo que se viene, pero estoy súper ilusionada con los nuevos proyectos en los que estoy trabajando”, aseguró.

Catalina está en una nueva relación. “Conocí a alguien y estoy con él, la verdad es que me siento feliz y esto me mantiene muy motivada, es más, él me está motivando a retomar todos mis proyectos, tiene manejo en el rubro y es mi mánager”, explicó, sin querer decir el nombre de su enamorado.

“Quiero mantener esta relación muy privada, como siempre lo he intentado hacer, pero puedo compartir que lo conocí este verano en el sur de Chile mientras animaba un festival. Es un hombre muy fuerte con muchas cualidades, me hace sentir muy segura a su lado, me inspira todos los días a sacar lo mejor de mí”, aseguró.

En tanto, Catalina Palacios repasa que quiere retomar su vida labora, “tengo hambre de hacer todo lo que dejé un poco de lado, vengo con muchas ganas, lo que más quiero es volver a animar por todo Chile, estoy planificando un año potente para animar eventos y retomar mi carrera de cantante. Estaría feliz de volver si es que hay invitaciones entretenidas desde la TV, pero volver a la música está en primer lugar de las cosas que quiero hacer”.