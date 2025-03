“Un poco de privacidad”: Trini Neira desmiente crisis con su pololo Bastián Muñoz y asegura que “no he terminado en ningún momento”

Una concluyente aclaración ofreció este jueves Trinidad Neira respecto de la serie de rumores que en redes sociales dieron por finalizada su relación sentimental con Bastián Muñoz.

Y es que la influencer e hija de la “Fiera” Pamela Díaz y el exfutbolista Manuel Neira, que anoche participó en un evento de lanzamiento de una colección de vestuario de una tienda de retail en el interior de la estación de metro Los Leones, ha debido lidiar en las plataformas digitales con una serie de comentarios que en los últimos días han apuntado a un quiebre de su romance con el hijo del cantante Kanela.

El desmentido de Trinidad Neira

La mayoría de ellos, apuntando a una supuesta crisis de su relación amorosa, la cual Trini es enfática en aclarar que sigue tanto o mejor que en sus inicios, principalmente porque ella se declara “muy enamorada” de su pololo.

“No he terminado en ningún momento, sólo decidí hacer todo de forma más privada, porque hay gente malintencionada, además de cosas personales”, sinceró la joven en conversación con lun.com.

Y la razón para ello, en palabras de Trini, es más sencilla de lo que sus seguidores de redes sociales pudieran imaginar de forma más negativa.

“No es que quiera hacer las cosas secretas, porque estoy muy enamorada, pero creo que un poco de privacidad nos haría mejor”, apunta la mediática en el medio de circulación nacional, quien más allá de los rumores “malintencionados”, prefiere enfocarse en consolidar su relación con Bastián y afianzar una incipiente carrera televisiva.

“Tengo hartos planes para este 2025, sobre todo estaré enfocada en televisión abierta, aunque no me cierro a nada, me encantan las redes sociales también”, finalizó la joven, quien ya ha dado muestras de su presencia televisiva al desfilar por la Alfombra Roja de la Gala del Festival de Viña.