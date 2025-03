Antonella Ríos sobre foto de Marcelo Barticciotto junto a mujer en un concierto: “Nosotros pizza a domicilio”

El pasado miércoles 19 de marzo salieron a la luz fotografías de Marcelo Barticciotto disfrutando de un concierto en el Movistar Arena. Sin embargo, no estaría solo, si no con su actual polola. Y ante el revuelo que generaron las imágenes, Antonella Ríos fue consultada al respecto.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión del programa ‘Que te lo digo’ de Zona Latina, la también panelista no dudó en tocar el tema ante el asombro de verlos en público. Como se recuerda la actriz y el ahora comentarista deportivo tuvieron un affaire que se robó todas las miradas a principios de 2025.

Pero ahora el interés del exjugador de Colo Colo estaría puesto en otra mujer. Según manifestó Sergio Rojas, con quien fue visto en el concierto ha sido su pareja oficial desde hace varios años atrás.

Antonella Ríos revela detalles de su romance con Marcelo Barticciotto

Y tras la consulta del periodista de espectáculos, Antonella Ríos reveló que el exfutbolista no la había llevado a restaurantes, dejando entrever que su relación fue a puerta cerrada.

“Conmigo no salía nunca, nosotros teníamos la rutina de siempre que era estar en el domicilio. Nosotros fuimos puro domicilio, pizza a domicilio, nada más po”, aseguró indignada la protagonista de la popular película ‘Los debutantes’.

Aunque al inicio del programa la actriz aseguró no saber la identidad de la mujer que acompañó a Barticciotto luego sacó sus conclusiones. “A ella no la conozco, efectivamente, yo no sé quién es (…) Sumando y restando, yo podría decir que ella es la personal oficial de siempre, la que siempre estuvo ahí”, expresó Antonella Ríos para dar por finalizado el tema.

Hay que recordar que la cercanía entre la panelista y el entrenador argentino quedó al descubierto luego de sufrir una encerrona en Santiago. En la misma los delincuentes los amenazaron con armas de fuego mientras permanecían en el vehículo del exfutbolista.