“Ha sido un desafío estar lejos de mi familia”: Florencia Araneda le da un giro a su carrera en redes sociales viviendo en Chile

En el último tiempo, Florencia Araneda –una de las hijas del presentador de TV, Rafael Araneda, y la psicóloga y modelo, Marcela Vacarezza– ha ganado una importante popularidad luego de debutar en el pódcast “Tenemos Que Hablar”, proyecto junto a su familia.

Bien ha sabido Florencia sacarle provecho a las redes sociales y utilizar este espacio para mostrar quién es, para así comenzar a crear un vínculo con la gente.

Pero la chica de 21 años no se quiere quedar con eso, puesto que tomó la decisión de continuar su carrera de la mano de su propio canal de YouTube.

Siguiendo esta línea, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Florencia confesó que “me faltaba mostrar un poco más cómo soy, porque Instagram es una plataforma más superficial. Entonces quería encontrar una forma que se acomodara a mí, donde pudiera mostrar quién soy y hablar más a la cámara”.

A pesar de sumarse a esta nueva plataforma, la joven continuará con un contenido similar, pero dándose la licencia de publicar videos más extensos y dar a conocer su vida en Chile.

“Creo que todas mis redes sociales se enfocan en moda, maquillaje y skincare, porque es lo que me gusta y me apasiona mostrar. También quiero hacer contenido para que me puedan conocer más profundamente, quizás hablando de cosas más personales si en algún minuto surge”, dijo.

Cabe destacar que Florencia, hace meses, vive en el país del cobre, dejando Miami, donde vive su familia. Sin ir más lejos, acerca de esta nueva vida y de esta decisión de regresar a Chile, Florencia reconoció que “la verdad, me encanta. Estoy súper feliz. Ha sido un desafío estar lejos de mi familia, porque soy una persona súper familiar, muy sentimental, y eso me ha costado un poquito”.