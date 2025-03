"Al otro día me fui preso": Daniel Fuenzalida recordó accidentado carrete con el Chino Ríos

En un reciente capítulo de ¿Cómo están los weones?, Daniel Fuenzalida revivió un accidente que protagonizó en 2003 junto al extenista Marcelo “Chino” Ríos en La Serena. El animador recordó los detalles del incidente que prometía ser una noche de fiesta pero terminó mal para ambos.

Fuenzalida, conocido por su trabajo en TVN, comenzó relatando que nunca tuvo una relación cercana con Ríos. “Nunca fuimos amigos, afortunadamente”, confesó, mientras se refería al “Chino” como un excelente tenista, pero con una actitud algo distante como persona. Aunque Ríos había sido un referente en el tenis mundial, Fuenzalida no tuvo una buena experiencia personal con él, a pesar de las buenas críticas que recibió tras su desempeño en un evento previo.

Según el relato de Fuenzalida, todo comenzó luego de un partido de Ríos, donde el animador, conocido por su apodo “Huevo”, fue recibido con pifias por parte del público, que esperaba ver al exnúmero uno del mundo. Sin embargo, a pesar de la incomodidad inicial, Fuenzalida se sobrepuso gracias a su característica simpatía. “Pude sortear aquel incómodo momento gracias a un ‘ceacheí’”, comentó, recordando cómo la situación mejoró tras el evento, con elogios por su trabajo.

Tras el evento, Fuenzalida relató una incómoda conversación con Ríos. “Se me sienta al lado, se cruza de brazos en la mesa y me dice ‘tení oficio cu…’”, recordó el animador. Ante el comentario, Fuenzalida replicó con humildad, “se hace lo que se puede”, a lo que el Chino Ríos le señaló: “Hue…, la ca…”. Además, Fuenzalida destacó que el gerente del auspiciador lo respaldó, asegurando que su desempeño había sido excelente.

Lo que parecía una noche de fiesta después del evento dio un giro inesperado cuando, tras un par de roncolas, Fuenzalida y Ríos sufrieron un accidente de tránsito. “Nos fuimos al hotel a carretear y bueno, vino todo lo del choque”, explicó. El conductor de TVN relató que su familia se enteró del accidente a través de las noticias, sin saber lo que estaba sucediendo.

Al día siguiente, Fuenzalida fue detenido, algo que sorprendió a sus padres. “Al otro día yo me fui preso... no les pude avisar a mis papás, estaba detenido”, contó con cierta nostalgia. Aquel día, mientras su madre veía las noticias, no podía imaginar que su hijo fuera uno de los protagonistas de un accidente. “Mi mamá debe haber estado sentada en su bergere diciendo ‘Pancho, pon las noticias porque va a salir Daniel en el evento’”, recordó Fuenzalida.

Finalmente, el animador cerró la historia diciendo que las imágenes mostraban su auto destrozado y a dos carabineros intentando llevárselo. “Y yo era como un cordero al palo, y mi mamá viendo esto”, concluyó Fuenzalida, reflejando la ironía y el caos de ese complejo momento.