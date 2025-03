“Todos hemos ido a programas sin sueldo”: Daniela Aránguiz salió en defensa de Karol Lucero tras acusaciones

La exintegrante de Mekano, Daniela Aránguiz, salió en defensa de Karol Lucero tras las acusaciones laborales que enfrenta el exanimador. En medio de la polémica, Aránguiz criticó a quienes han cuestionado públicamente a Lucero y minimizó las denuncias en su contra.

PUBLICIDAD

Durante el programa Sígueme, la opinóloga se refirió a los dichos del tiktoker Danilo 21, quien acusó a Karol Lucero de no pagar sueldos en su empresa Like Media. “Lo más heavy que encuentro de todo este cahuín pobre, es que le demos pantalla a una persona NN que se muere por ser o tener lo que tiene y lo que hace Karol”, comentó Aránguiz, defendiendo al influencer.

Su postura contrasta con la del periodista Julio César Rodríguez, quien cuestionó duramente a Lucero en el matinal Contigo en la mañana. “¿Quieres hablar de por qué no les pagas a tu gente o no? Esa es la denuncia. Karol, tú tienes un medio, tienes un beneficio... deberías dejar una alita de eso para pagar, cuando uno forma un proyecto tiene que pagarle al recurso humano que es el más importante. Así como pagas el arriendo del edificio, y todo para que tenga vida”, le reprochó Rodríguez en pantalla.

Ante esto, Lucero se defendió: “Conozco la ley laboral y existe la posibilidad de hacer acciones de manera voluntaria, acá no generamos recursos, no es así, esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario", sostuvo.

Aránguiz, en tanto, relativizó la situación al señalar que trabajar sin remuneración es común en ciertos espacios televisivos. “Todos hemos ido a programas sin goce de sueldo o remuneraciones (...) Hay programas que uno va gratis” , comentó.

“Si tú quieres empezar a trabajar en televisión o en este mundo, qué rico poder hacerlo al lado de alguien que tiene una visión mucho más grande de esto y lo ven más. Si tú estás de acuerdo, bacán”, concluyó.