“¡Eres tan ignorante!“: Danilo 21 no perdonó el ninguneo de Daniela Aránguiz y arremetió con todo en contra de ella

Un nuevo niño terrible de la farándula ha nacido, el influencer Danilo 21, quien ha creado una fanaticada en redes sociales gracias a sus visiones punzantes sobre el espectáculo nacional.

Debido a la saga de Karol Lucero y el no pago a sus trabajadores, el reporte de Danilo ha repercutido en el mundo del espectáculo nacional y su figura ha sido discutida en diversos paneles de farándula como en “Sígueme”.

En el programa de TV+, la panelista Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de Danilo. “¡Lo estamos haciendo famoso, felicidades!“, partió la ”Cara de Cuica".

Ella continuó diciendo “lo más heavy que encuentro de todo este cahuín pobre, es que le demos pantalla a una persona NN que se muere por ser o tener lo que tiene y lo que hace Karol”.

La arremetida de Danilo 21

Danilo 21 ha estado invitado durante toda la semana en el programa “Que te lo digo” para hablar del escándalo que rodea a “Karol Dance”. Ahí le dieron su espacio para descargarse en contra de la expareja de Jorge Valdivia.

“A ti también te hablo Daniela Aránguiz, ¡Eres tan ignorante! ¡‘Cara de cuca’ ignorante!“, partió el influencer. ”Ella hizo referencia a los react que hago yo de los realities, serían lo mismo que trabajos no remunerados de Karol Dance. Lamento informarte Daniela, que me paga Twitch por hacerlo", añadió.

“Además, dices que yo tengo ganas de estar en la tele y estoy desesperado por esto. ¿Tú crees que en la televisión sólo puede estar la gente como tú que te pagan por ir hablar de los cuernos que te han puesto? ¿O para ponerte a discutir con otras mujeres? Por eso la gente ya no te soporta Daniela", continuó.

Posteriormente, hicieron que Danilo fuera a enfrentar de frente a Daniela en pantalla grande, y siguió sus descargos. “Imagínate a ti Daniela que te tienen en dos programas hablando puras boludeces, y no me van a poder tener a mí en uno. Perdóname que yo no lo ando buscando, a mí me llaman”, lanzó.

Danilo 21 y Daniela Aránguiz Captura: Que te lo digo

“No tengo la culpa de que la gente me crea, en cambio de ti la gente sólo se ríe. La verdad es que das vergüenza defendiendo lo indefendible. A ti te parece normal que alguien haga promoción sobre trabajar sin sueldo cuando en este país no se puede. Tú siempre estás del lado equivocado”, añadió Danilo.

Para finalizar, el tiktoker se fue en contra de los programas de farándula en general. “Quiero decirle a los medios de comunicación que no esperaba nada de ustedes, ‘Hay que decirlo’, ‘No es lo mismo’ o ‘Sígueme’, programa pedorro, ¡Nada! Hablan sin investigar y apoyan la explotación laboral, por eso me confirman por qué la gente se fue a las redes“, exclamó.

“¡Por eso la gente prefiere a personas como yo y les creen mucho más! ¡Eso es lo que les duele! ¡La gente no les cree porque saben que trabajan en base de amiguismos y mafias televisivas! Yo no vivo de ustedes, por suerte tengo a la gente de Tiktok que es de donde vengo y estoy muy orgulloso", siguió el influencer.

Su último remate a Daniela vino con la siguiente frase: “Tengo un montón de campañas, yo jamás te he visto Daniela trabajar con una marca de renombre”.