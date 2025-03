Así comenzó el romance entre Faloon y Rai en Palabra de Honor: un momento lleno de tensión y pasión

El romance entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda ya es cosa del pasado, pero Palabra de Honor sigue revelando momentos clave de su breve historia de amor. Ahora, Canal 13 transmitirá un episodio que promete subir la temperatura con su apasionado encuentro en la ducha.

Todo comienza cuando la ex candidata a reina del Festival de Viña 2025 se acerca a Rai en ropa interior y, con una actitud coqueta, desata la tensión.

“¿Cuándo vas a ser sincera conmigo? Me dejas loco, no me lo esperaba, pensé que no me ibas a dar el beso en el juego”, le dice el ex Gran Hermano, mientras el agua cae sobre él.

Pero Faloon, con su personalidad arrolladora, no se queda atrás y deja claro cuáles son sus intenciones:“Me gusta jugar, pero no estoy todo el tiempo muerta de la risa. No busco compromiso ni fidelidad ni nada de eso. Solo quiero h… un rato”, le confiesa con picardía.

Testigos y secretos en riesgo

Sin más preámbulos, ambos se entregan al momento y terminan besándose en ropa interior. Pero la escena no pasa desapercibida: Fernanda, una de las participantes, presencia todo a la distancia, convirtiéndose en testigo del candente encuentro.

Sin embargo, Faloon decide tomar precauciones y le pide a Raimundo que no le cuente nada a Fabio, con quien también tiene cercanía en el reality.

“No le digas nada a Fabio, nada”, le advierte.

Paradójicamente, es la misma Faloon quien no puede contenerse y termina revelando el secreto a dos compañeras, aunque con una advertencia:

“Le di un beso… pero no le cuenten a nadie”, les dice.

Como era de esperarse, la noticia comienza a correr por la casa. Un secreto difícil de guardar en un reality llamado Palabra de Honor.

Este episodio se transmitirá después de Teletrece Central por Canal 13, 13Go y Claro (canal 557).