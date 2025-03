Karol Lucero se defendió de acusaciones en su contra y reconoció que no paga a colaboradores de su canal de YouTube porque “no generamos recursos”

Otra vez en el centro de la polémica se encuentra el comunicador Karol Lucero -también conocido como Karol Dance-, luego que a través de redes sociales el conocido tiktokero Danilo 21 denunciara entre otras cosas que no paga a sus trabajadores, algo que el exsocio de Lucero, Matías Sánchez, ratificó en una nota emitida por el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”.

PUBLICIDAD

De hecho fue en ese mismo espacio donde tras emitir la nota al aire este miércoles 12 de marzo, y conversar con Matías Sánchez, hicieron un contacto con Karol Lucero, instancia en la que el comunicador entregó sus explicaciones principalmente sobre el punto de las personas que trabajan en “Like media”, su canal de YouTube.

“No hay subordinación, no hay dependencia, es voluntario...”

Así, lo primero que quiso señalar Karol Lucero fue que “a Matías no lo veo desde el año 2023... es una persona que se llevó su canal y precisamente no quise trabajar maá con él porque sabía que estas cosas iban a pasar”.

Luego, explicó que efectivamente no le paga a las personas que colaboran con él en Like media, debido a que como señaló, no habría un ingreso económico producto de las cosas que suben al canal de YouTube.

“Conozco la ley laboral y existe la posibilidad de hacer acciones de manera voluntaria, acá no generamos recursos, no es así, esto es un canal de YouTube, tengo 30 mil seguidores, no generamos dinero como Like media, si no generamos recursos, ¿cómo van a haber retribuciones? Esto es voluntario", indicó Karol, mientras que el conductor del matinal, Julio César Rodríguez le indicaba que aunque no entre dinero, de igual manera hay un trabajo.

Karol Lucero (Captura de pantalla)

A eso, Lucero contestó que “acá no hay subordinación, no hay dependencia, yo estoy acá voluntariamente cuando quiero y cuando puedo, acá no hay trabajadores, son colaboradores y no hacemos un trabajo completo porque no hay obligatoriedad... acá no hay una empresa constituida, es un canal de YouTube, el que quiere está y el que no quiere, no”.

Finalmente, sin profundizar más, Karol Lucero señaló que pese a las “funas” y comentarios negativos que apuntan a su figura, “estoy acostumbrado a esto, yo siempre tengo que dar la cara porque buscan menoscabar, yo no me voy a quedar con las cosas negativas, yo voy a seguir con like media, y el que quiera sumarse, vamos”.

Mientras que sobre el eventual pago a sus colaboradores, puntualizó que lo hará cuando el canal tenga ingresos monetarios. “Ahí voy a estar en condiciones de ofrecer algo, esto lo financio yo, toda esa inversión en el proyecto corre solo de mi bolsillo”, aseguró.