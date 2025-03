Karol Lucero rompe el silencio sobre las acusaciones de supuesta infidelidad: “Es una maldad tremenda esta situación”

Karol Lucero dio la cara a los rumores de infidelidad que nuevamente lo ponen en el ojo del huracán.

El influiencer conocido como Danilo 21 dio por hecho del presentador a su esposa, Fran Virgilio, a solo cuatro meses de su boda. La versión del engaño con una colaboradora llevó al límite la paciencia de Lucero quien dio su versión.

“El rumor de infidelidad que ustedes y yo estamos conversando en estos momentos proviene de un anónimo y tenemos que darle veracidad o tengo que darle una explicación a cuatro meses, donde con Francisca además estamos muy bien , en la nota dijeron que estaba viviendo donde un familiar y eso es falso” ,comentó en el programa “Hay que decirlo”.

Karol Lucero da su versión tras acusaciones de infidelidad. Youtube "Hay que decirlo"

Lucero sin embargo, defendió la estabilidad de su matrimonio y aseguró que “Fran no cree este tipo de cosas, se ríe”.

El tiktoker Danilo 21 insistió en su versión de infidelidad asegurando que la fuente es el exsocio de Lucero. “Es una maldad tremenda, no sé que es lo que busca; primero no tengo un exsocio porque esto no es una empresa”, refiriéndose a Like Media. ”A esta persona no la veo desde octubre 2023... aquí hay una maldad, total a este tipo lo han funado tantas veces, va a ser creíble”.

Lucero dio su versión pero no confirmó si tomará acciones judiciales contra el tiktoker Danilo 21. “¿Sabes cuáles son las acciones para personas por injuria y calumnias? Ofrecer disculpas no más y esas disculpas no tienen la misma repercusión

¿Regresa a la TV?

Karol Lucero habló de su posible regreso a la pantalla luego de recibir varias propuestas.

"He tenido conversaciones avanzadas por lo demás. La última oferta que tuve fue precisamente a su canal“, citó el programa de Canal 13.