George Harris no se olvida de Chile y hace bolsa a la organización del Festival de Viña del Mar: “La gente del sur es muy depresiva”

Pese a que han transcurrido dos semanas desde su actuación en el Festival de Viña, el comediante venezolano George Harris no supera su polémica presentación en la Quinta Vergara.

En su canal de YouTube, durante su emisión semanal “El show de George Harris”, el humorista dedicó un segmento completo a su fallida presentación, dirigiendo críticas hacia los chilenos, la organización del festival y los países de América del Sur.

Harris, quien lució una polera con la frase polémica “jálate el muñeco”, inició su monólogo expresando que, aunque estaba emocionado antes de su actuación, el resultado final fue muy distinto a lo que había anticipado. Por ello, decidió convertir la experiencia en material humorístico.

“La gente creía que yo me iba a poner a llorar, arrodillado ‘perdóname’ un carajo, hay que reírse de esto, que es lo que a la gente más le arrecha a la gente enemiga”, dijo. El comediante hizo una analogía con el incidente entre Will Smith y Chris Rock, señalando que lo que vivió en el festival fue igualmente impactante. Agregó que si hubiera existido una figura importante en el evento que lo “atacara”, esta habría sido Don Francisco. Harris mencionó que esperaba llevarse todos los premios del certamen, incluyendo la gaviota de oro y plata, pero su expectativa no se cumplió.

Críticas a la organización del Festival de Viña

Durante su rutina, George Harris no escatimó en críticas hacia la organización del Festival de Viña. Se burló del engorroso proceso que debió seguir para que su rutina fuera aprobada, afirmando que fue “meses de trabajo donde te piden hasta la fotocopia de tu ADN (…) un guión, otro guión, mándame acá, corrige y corrige, es el casting de Hollywood. Un proceso fastidiosísimo, que no se lo recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada”.

Además, el comediante expresó su descontento por haber tenido que presentarse después de Marc Anthony, sugiriendo que todo estaba orquestado como un ataque xenofóbico.

También mencionó que supuestos intentos de sabotaje a su actuación se debían a la presencia del conocido Tren de Aragua en Chile, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. En su rutina, Harris también dirigió críticas hacia los países sudamericanos, afirmando que “la gente del sur es muy depresiva (…) y nosotros con un merengue adentro con ganas de vivir”.