¿Qué ocasionó el fin de la relación?: Daniel Fuenzalida recordó su fugaz romance con una teniente de Carabineros

“Tuve una especie de pololeo con la Teniente Leiva de Carabineros”, confesó Daniel Fuenzalida durante la segunda emisión de su programa “El medio día”. El animador contó que la uniformada era conocida en la Sala Murano, una famosa discoteque donde iba la gente de la farándula nacional.

“Yo estaba en mis tiempos de carrete tomándome una cosita (...) estaba solo con un traguito, de repente se me acerca un tipo alto y saca la identificación de cuero que tienen los (efectivos) civiles”, recordó el exHuevo.

El hombre que se acercó al rostro de TVN fue con una misión. Primero él se presentó, lo que dejó helado a Fuenzalida después de enterarse que era un carabinero. Sin embargo, le aclaró inmediatamente que una de sus compañeras lo quería conocer.

“Me encantó, me enamoré”, confesó. “Veo a la teniente Leiva, hicimos match visual y me acerco (...) Empezamos a hablar, qué sé yo. Intercambiamos los teléfonos”, continuó y el “Chico” Pérez tiró la talla que el número de la carabinera era fácil, el 133.

“Yo le dije que trabajaba en la radio, en FM Hit, y mira las coincidencias, ella trabajaba en la Comisaría 19, en Miguel Claro, al lado de la radio, éramos vecinos”, añadió el exHuevo.

El romance de Daniel con la teniente

Esta historia no terminó en meros coqueteos, contó el animador. “Me acuerdo de que en ese minuto en Sala Murano, Plaza San Enrique, nos dimos un beso, esa misma noche”, dijo.

“Nació un pequeño romance, nos empezamos a comunicar, la teniente me pasaba a buscar a la radio, siempre de civil. Un día le dije que quería verla de uniforme”, continuó el animador. Ellos salían a comer, a bailar e incluso fueron a la playa juntos.

No obstante, este romance no prosperó y el motivo fue el desenfreno con el que vivía Daniel en esa época. El fin de esta relación llegó después de que llegó la teniente Leiva a la radio a ponerle un término.

“Me dijo: ‘me estaba embalando contigo. Creo que esto podría encaminarse muy bien, pero debido a tus conductas y la vida que llevas, no puedo seguir contigo. Estuve averiguando, me han contado algunas historias tuyas y debido a estos antecedentes. Estoy contigo o hago mi carrera en Carabineros’“, cerró su historia.