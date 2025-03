La drástica medida de Raquel Argandoña para detener críticas por revelar embarazo de Melina Noto

Raquel Argandoña se tomó la atribución de revelar que Pangal y Melina Noto se convertirán en padres. Y desde que dio a conocer la información no ha recibido más que críticas a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La fuerte ola de hate llevó a la presentadora de televisión a tomar una drástica medida para hacerle frente a la incómoda situación: bloqueó los comentarios de su cuenta de Instagram, donde a la fecha acumula más de un millón de seguidores.

Todo inició por sus comentarios a través de la señal de Tal Cual de TV+. Durante la más reciente transmisión, Raquel Argandoña se explayó sobre el nuevo acontecer en las vidas de Pangal y Melina. Eso sí, sin previa autorización de la pareja.

Pangal Andrade, Raquel Argandoña, Melina Noto (Rodrigo Mejías)

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

“Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe”, expresó sin tapujos la comunicadora; dejando atónitos a sus compañeros José Manuel Viñuela y Patricia Maldonado.

Adicionalmente ‘la Quintrala’ reveló que le escribió al futuro papá para felicitarlo por la buena nueva: “Yo dije será cierto o será mentira, y anoche (me comuniqué) ‘Pangal, me enteré de esto, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá'”. Y el también conductor de televisión le dio las gracias junto a emojis de corazones.

Pero quien no tomó del todo bien la atribución de Raquel Argandoña además de los usuarios fue Melina Noto; quien sacó su incomodidad a relucir por no poder contar la tan especial y feliz noticia de primero.

“Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”, escribió la modelo argentina. "Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo”, expuso. Y el comunicado de Noto, desató una fuerte ola de críticas a Argandoña, por lo que rápidamente bloqueó todas las opciones de comentarios en su cuenta de Instagram.