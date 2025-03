“¿Te consideras normal?”: El tenso momento entre Vasco Moulian y periodista argentino en Primer Plano

El panelista de Primer Plano, Vasco Moulian, se enfrascó en una discución con el periodista argentino Javier Ceriani, quien trató de “anormal” a Bombo Fica.

Todo ocurrió cuando analizaban la fallida rutina de George Harris en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025, Ceriani se lanzó contra el humorista nacional.

“Me decían que en la televisión chilena se promovía la xenofobia hacia los venezolanos. ¿Y qué pasó? Me fui a buscar en otros programas y encontré un comentario bárbaro, una atrocidad: Bombo Fica diciendo ‘¿por qué traen a un extranjero, habiendo tantos comediantes chilenos?’. Y yo me agarré la cabeza porque no puede estar diciendo esto en 2025, después de la pandemia que vivimos, ¡este anormal!”, comentó el rubio de pelo largo, través de una video llamada.

Ahí Moulian quiso ponerlo en su lugar y le señaló que tratar de esa forma a Fica, también era una falta de respeto.

Tenso momento en Primer Plano

“¿Te escuché mal o dijiste que el Bombo Fica era una personal anormal?... ¿Te parece correcta la palabra anormal?¿Conoces a Bombo Fica? ¿Tú te consideras una persona normal? Me parece una falta de respeto que te refieras así a un humorista chileno tan querido en Chile. Tratarlo de anormal también es una barbaridad”, le dijo en varias ocasiones, casi a los gritos.

El blondo además agregó que “yo acuso aquí, directamente, a Bombo Fica y le exijo que pida disculpas porque es un comentario retrógrado, vintage, de otro mundo que ya no existe. El mundo cambió. Hoy puede haber comediantes donde se les dé la gana, del país que se les dé la gana, y nosotros somos inmigrantes”, criticó.