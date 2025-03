“Viña, me hiciste tan feliz”: Sebastián Yatra se despide de Chile con emotivo mensaje.

La edición 2025 del Festival de Viñal del Mar tuvo un cierre mágico. El show reprogramado por el apagón masivo que afectó a gran parte del país, no decepcionó, por el contrario, fue uno de los más emotivos.

Sebastián Yatra, encargado de cerrar el espectáculo, llamó al escenario al venezolano Lasso con quien interpretó “Ojos marrones”, una de las versiones más exitosas.

Con Gaviota de oro en mano y los aplausos del “Monstruo”, el colombiano no contuvo la emoción, la misma que transmitió en su mensaje de despedida.

"Viña, me hiciste tan feliz. No me queda mucho para agregarle a estas fotos. Son el resultado de meses de trabajo en equipo para darles el mejor show de nuestras vidas", comentó junto a varias postales del espectáculo en la Quinta Vergara.

Sebastián Yatra y Lasso en Viña del Mar 2025. Instagram Sebastián Yatra

Los seguidores reaccionaron con elogios a un show tan esperado como emotivo.

“Tremendo”, “Digna presentación para ese cierre, sin duda ame el show con los bailarines y la orquesta de fondo”, “El festival cerró con grandes artista! Fue lo mejor de lo mejor. “Otros quedaron con ganas de más: “Hiciste un show increíble, pero me faltó escuchar muchas de mis canciones favoritas”.

La última noche en Viña

Al igual que Sebastián Yatra, la agrupación colombiana Morat se presentó el sábado y triunfó con un debut esperado. muchos de los asistentes fueron fanáticos que se quedaron con las ganas de verlos el pasado martes cuando ocurrió el apagón, y esta vez no faltaron a la cita.

Así la agrupación logró Gaviota de plata y oro en un debut muy elogiado. Temas como “506”, “Porfa no te vayas” y “Amor con hielo” fueron parte de un repertorio aplaudido y coreado por el público en la galería.

Pedro Ruminot, quien puso humor a la sexta y última noche del certamen, logró un inédito reconocimiento en el evento: se llevó la “Corneta de Oro”.