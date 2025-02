“Yo sé que le debe plata a una persona y me da rabia”: Dani Castro criticó el paso de Tonka Tomicic por la Gala de Viña

El paso de Tonka Tomicic por este Festival de Viña no sólo fue definido por el vitoreo que recibió cuando caminó por la alfombra roja de la Gala. Su aparición ha sido sumamente criticada después de que su llegada al evento generó un caos, y por este “lavado de imagen” que acusan muchos rostros que le están haciendo en el Festival.

Una de las personas que se sumó a estas críticas fue Daniela Castro, quien estuvo de invitada en el último capítulo de “Zona de estrellas”. Ahí ella no dudó en cuestionar a la exanimadora de Canal 13, quien desfiló a pesar de estar envuelta en escándalos judiciales.

“Tonka está en un proceso... No entiendo por qué omitir eso, si todavía no se sabe. No estoy de acuerdo con eso”, partió diciendo. “Yo digo que con ese vestido, que no sé cuánto habrá costado, por qué no se vende y le empieza a pagar a las personas que le debe”, añadió.

La crítica de Dani Castro a Tonka Tomicic

Ella especificó que cuando mencionó las deudas, no se refería a los bancos. “Yo sí sé que a una persona le debe plata, y me da rabia, porque a mí me estafaron porque sé lo que se siente. Me da rabia que se omite todo esto, y aparece alguien con un vestido que no sé cuánto habrá costado”, reveló.

En el panel señalaron que el vestido era un Alberto Ferretti que fue prestado por la boutique de Sarika Rodrik, pero esta explicación no era suficiente para la cocinera, quien seguía cuestionando a Tomicic.

“Pero más allá igual yo creo que hay alguna inversión. Me imagino que el equipo que está con Tonka grabando este documental, la maquilladora, el Uber no sale gratis ¿Por qué uno no llegaba a hacer una entrada más humilde? Si sabe que está en una posición que debe“, lanzó Dani Castro.