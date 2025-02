Fernanda Cornejo revela la “gran emoción” de ver cumplir el sueño de su madre, Karen Doggenweiler, en la animación del Festival: “Algo que jamás olvidaré”

La hija mayor de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, reconoció este jueves sentirse orgullosa del desempeño que su madre ha tenido como animadora del Festival de Viña del Mar, mayor evento artístico nacional y latinoamericano, y que a su juicio será un hito en la carrera de la figura televisiva “que jamás olvidaré”.

Por estos días instalada ya como rostro habitual del comentario político en la señal argentina C5N, el medio digital Perfil, Radio 10 y radio Futurock, Cornejo develó el agotador periplo que realiza a diario para poder ver a su madre en las pantallas de Mega.

Los elogios de Fernanda a Karen Doggenweiler

“Es un sacrificio que vale la pena. Salgo del estudio (de C5N) y me conecto desde el celular hasta llegar a la casa y poder verla instalada. Ahí, hasta el final. Una queda con adrenalina igual de verla, pero de que vale la pena, vale la pena”, cuenta desde Buenos Aires, Argentina, en conversación con lun.com.

“Que haya abierto el Festival sola me llenó de emoción y orgullo. Imagínate lo que significa que tu mamá sea la primera mujer en abrir en 64 años de historia el festival latino más grande del mundo. Es algo que jamás olvidaré, verla ahí, escuchar sus palabras, sentir su emoción y saber que representa a todas las mujeres chilenas. Definitivamente es un hito para ella y algo que nunca olvidaremos. Esa noche demostró, una vez más, lo potente que es y lo que significa en el mundo de la televisión y para todo el país. No tenía idea de cómo iba a ser la obertura del Festival. No sabía que pasaría esto y fue algo mágico”, recordó la cientista política.

Otro de los hitos que llenó de emoción a Fernanda fue el momento en que Doggenweiler y Rafael Araneda le entregaron la Gaviota de Platino a Myriam Hernández.

“También me he emocionado cuando le hace entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández. Dos mujeres espectaculares triunfando en un mismo escenario y representando a tantas más. Siempre confié en que su conducción en Viña sería algo que marcaría un hito importantísimo, pero verlo y presenciarlo va más allá de cualquier magnitud imaginada. Es muy lindo y me llena de orgullo. No sólo como hija, sino que también como mujer”, señaló la hija de la animadora, quien desde la distancia entre la capital transandina y la Ciudad Jardín, no pierde momento que tiene para conectarse con su madre.

“Nos mandamos mensajes. Estamos con horarios completamente distintos entre sus responsabilidades allá y yo con las mías acá, pero estamos en contacto. Eso sí, yo prefiero que esté completamente enfocada en este precioso desafío, por eso trato de no molestarla en exceso. Ya nos hablamos todo antes (del certamen) y ya tendremos tiempo para ponernos al día. Le mando muchos mensajes de amor que, por supuesto, los responde de la misma manera”, puntualiza Cornejo, quien también celebra la forma en que su progenitora resolvió el complejo momento que vivió la Quinta Vergara con la defenestrada presentación del humorista George Harris.

“Eso lo abordó de la mejor manera, supo enfrentar muy bien ese momento, de manera sabia, serena y lúdica también, como a veces es necesario en instancias así. En el fondo, como es ella y como la han visto por tantos años en televisión. Yo sabía, humildemente, que eso iba a pasar”, indicó.

“Mi mamá tiene un gran talento y es querida por todo un país, así es que esperaba que lo hiciera bien y que la gente la apoyara, pero ha sido más de lo pensado. Veo las redes, leo los medios y veo puros comentarios positivos para ella y su animación, y eso, obviamente, me genera una gran alegría, orgullo y sentirme, más que nunca, muy honrada de ser su hija, de lo que hace y de todo el impacto positivo que genera. En el fondo, de la gran comunicadora y mujer que es”, finalizó.