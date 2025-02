Edo Caroe: El dardo a George Harris con el que abrió su show en el Festival de Viña del Mar

Edo Caroe fue el encargado de activar la dosis de humor en la tercera noche del Festival de Viña del Mar, y sí que lo logró. Luego de la magistral puesta en escena de Carlos Vives, el humorista acaparó las miradas desde un primer momento al lanzar un inesperado chiste sobre George Harris.

PUBLICIDAD

Como se sabe, el comediante venezolano tuvo una atropellada presentación en la Quinta Vergara, donde en vez de risas le llovieron pifias. Y el también mago chileno tomó ese episodio como punto de partida para su show.

El Humorista George Harris durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO 23 DE FEBRERO DE 2025 / VALPARAÍSO El Humorista George Harris durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO (Diego Martin)

Edo Caroe le lanzó dardo a George Harris

Además del reciente corte de luz que afectó al país y por consecuencia el desarrollo del Festival de Viña, Edo Caroe también tomó como inspiración la mayor crítica a George Harris sobre su rutina de chistes.

“Bueno, qué alegría estar acá, qué bueno que se pudo hacer esta fecha, porque Chile nos deja sorprender, hueón, impresionante. Un apagón, por la chucha ¿tenía que haber un apagón?“, expresó con picardía de por medio. Pero lo que nadie se vio venir fue la referencia al humorista venezolano.

“Como 10 horas se demoraron en reponer la luz, loco, tanto rato. Llegaron antes los remates de George Harris“, bromeó Edo Caroe. Después de todo, lo que más se habla de la rutina que presentó Harris el domingo pasado fue la falta de remates.

"Ah, no, me informan que todavía no. Pero no, no me quiero referir a eso, la verdad es que estoy muy contento" agregó el comediante chileno; quien le lanzó un segundo dardo al venezolano al referirse a su éxito en el país. “En Santiago he llenado lugares grandes. No, no me gusta decir que llené, porque yo soy más piola. Llené un Movistar Arena... ¡Ah no, CINCO!”, expresó en alusión a la frase de George.