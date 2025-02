“A mi tambien me pifiaron... Y soy de izquierda y chilena”: Belén Mora reacciona a palabras de George Harris tras su fracaso en Viña

George Harris aún no deja atrás su fallida presentación en Festival de Viña del Mar 2025, y nuevamente hizo un descargo en sus redes sociales en contra del público. Sin embargo, ahora Belén Mora llegó a responder a sus dichos.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el humorista venezolano vivió un tenso momento en la Quinta Vergara, en donde se fue del escenario tres veces y tuvo una actitud a la defensiva con los asistentes al evento.

Recordemos que el comediante venezolano se enfrascó en una discusión con el ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara; y se retiró y volvió al escenario en dos oportunidades. La tercera marcó su adiós definitivo.

En este contexto, es donde Harris utilizó su cuenta de X (exTwitter) para responder a las críticas-

"¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre", redactó Harris.

“Las cuentas que atacan en su mayoría son bots: qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA“, insistió el humorista.

Asimismo, agregó: “Y ojo, aquí no estoy creando divisiones ni le estoy faltando el respeto a nadie. Simplemente todos tenemos el derecho a defender nuestro punto de vista“, complementó.

PUBLICIDAD

Para cerrar, George Harris comentó que siente cariño por el público nacional.

“Al chileno lo quiero y siempre le tendré afecto, porque desde el día UNO me ha ido bien en su país además de tener grandes amistades”, cerró.

Belén Mora le paró los carros

La comediante Belén Mora decidió aclarar un par de puntos a George.

"George, a mi también me pifiaron. Y soy de izquierda y chilena. Me pifiaron porque un chiste fue muy largo y no causó risas. Puede pasar“, lanzó la ‘Belenaza’ mediante la misma plataforma.

Recordemos que la actriz se presentó en la Quinta Vergara en el año 2023, y también se retiró entre pifias.

"En cada show los comediantes nos exponemos a eso. No estoy de acuerdo con la cultura de la pifia. Al músico no lo pifean", sentenció.