“No me molesta, pero lastima”: Karol Lucero da su sincera opinión tras mención en rutina de Chiqui Aguayo en Viña

Karol Lucero se sinceró tras la mención de , asegurando que le recordó al “hate” que recibió hace un par de años.

Cabe recordar que el exchico “Yingo” reaccionó de inmediato a las palabras de la comediante, indicando que el chiste fue “gratuito e innecesario”.

Sin embargo, este post lo borró y volvió subir otro mensaje, esta vez más completo.

“Jajajá, me reí con gran parte de la rutina... hasta su repasada me llevé, aunque gratuita e innecesaria. Pero aplica el animus iocandi. Disfruta el éxito de esta noche”.

La nueva reflexión de Karol

Ahora, el exlocutor radial e influencer dio sus impresiones sobre la broma de Chiqui.

Consultado sobre si le molestaba que sigan lanzando esta frase después de tanto tiempo, el comunicador confesó: “No me molesta, pero lastima. He pasado por ese bullying durante muchos años. No decirlo no afectaba en nada, tampoco era el gran aporte a su rutina, por eso lo encontré innecesario”, aseguró en un diálogo con Página 7.

Asimismo, Lucero comentó que le parece “extraño” la lección de la frase, ya que podría haber escogido cualquier otra.

“¿Qué tiene que pasar para que me dejen tranquilo en ese aspecto?”, cuestionó.

“Siempre me muestro fuerte, pero afecta mi salud mental también... solo que eso siempre me lo reservo y lo dejo para mi vida privada. En fin, ya pasó. Nada que hacer”, sostuvo.

Sobre si alguien del equipo de Chiqui Aguayo se contactó con él, Karol comentó que no.

“Quizás ni les importe... para que esté en el guion, simplemente es una humorada. Respeto el animus iocandi, pero era innecesario”, reiteró.

Eso sí, Karol terminó su reflexión aclarando que sus dichos no fueron en contra de la comediante.

“Más que nada un cuestionamiento: ‘¿Para qué?, ¿por qué?’. Ella sabe lo que me ha pasado, me ha hasta entrevistado. Conoce mi dolor y todo lo que me ha costado superarlo. Solo le deseo lo mejor, que disfrute su gran noche, yo sigo en lo mío”, cerró en la conversación con el medio.